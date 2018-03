Ο Μαυροβούνιος σέντερ της Βαλένθια είχε την έμπνευση να φτάσει μέχρι το καλάθι, ωστόσο αποδείχτηκε λανθασμένη.

Ράντολφ και Ταβάρες τον έκοψαν ταυτόχρονα κι έτσι στέρησαν στον Ντούμπλιεβιτς την ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους.

Για την ιστορία και τους παίκτες του fantasy, η τάπα χρεώθηκε στον Ταβάρες.

That's what @waltertavares22 does!

Not up in here ☝️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5B1ycUwajA

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2018