Ο Αμερικανός σέντερ της Ζαλγκίρις προσπάθησε να σκοράρει από κοντινή απόσταση, ωστόσο ο ψηλός της Αρμάνι του το απαγόρευσε.

Δείτε την εντυπωσιακή τάπα του Αρτούρας Γκουντάιτις στον Μπράντον Ντέιβις.

Perfect timing from @GudaitisAG to send away the attempted slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/H81VwTRshx

