Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας «συγκρούονται» και η Euroleague ανυπομονεί για το παιχνίδι.

Η ΤΣΣΚΑ υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα ζευγάρι με 'έντονο παρελθόν.

Δείτε το promo της Euroleague.

Set your watches...

You don't want to miss this one.#GameON pic.twitter.com/BfiTC598w1

