Οι Καβς κάλεσαν τον Γκουντάιτις στο Κλίβελαντ (pic)

Ο Λιθουανός σέντερ πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην EuroLeague με αποτέλεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των ομάδων από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Αρμάνι προβλέπει ΝΒΑ out το 2019 και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι συναντήθηκε πρόσφατα στο Μιλάνο με ανθρώπους των Καβαλίερς, οι οποίοι με τη σειρά τους τον κάλεσαν να δουλέψει μαζί τους αυτό το καλοκαίρι.

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος εξήγησε πως προτεραιότητα για τον ίδιο είναι να παίξει με την εθνική ομάδα κι εφόσον όλα πάνε καλά με το καλεντάρι, θα μεταβεί στο Κλίβελαντ.

