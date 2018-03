Φελντέιν: «Τόσες πολλές αναμνήσεις στο ΟΑΚΑ» (pic)

O 29άχρονος γκαρντ ολοκλήρωσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό (σ.σ. είχε ανανεώσει ως το 2018) και πλέον αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague (20/3, 21:15).

Πριν από το ματς του α' γύρου στο Βελιγράδι ο Φελντέιν παραδέχθηκε στην Euroleague Greece πως «στον Παναθηναϊκό έκανα τη χειρότερη χρονιά της καριέρας μου» ενώ λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ στο ΟΑΚΑ έγραψε στο Twitter: «Τόσες πολλές αναμνήσεις σε αυτό το γήπεδο μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους...».

So many memories in that arena in front of those fans!!!! https://t.co/RpHp2Hs5Vd

— James Feldeine (@KiNGJF4) 19 Μαρτίου 2018