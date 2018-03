Τελευταία... διαβολοβδομάδα για «αιώνιους»! (pics & vids)

Τέσσερις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague, με τους «αιώνιους» να έχουν... διπλές υποχρεώσεις.

Πρώτα, ο Παναθηναϊκός (15-11) θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (11-15) στο ΟΑΚΑ (20/03, 21:15), για την 27η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Το «τριφύλλι» δεν σκέφτεται τίποτα άλλο, πέρα από την νίκη μέσα στην έδρα του, που θα τον διατηρήσει μέσα στην 8άδα.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός (18-8) φιλοξενείται από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21-5), η οποία έχει «κλειδώσει» πρωτιά.

Οι Πειραιώτες θα επιδιώξουν μόνο το καλό αποτέλεσμα στη Ρωσία, για να κρατήσουντ ην Φενέρ από κάτω τους στην κατάταξη.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 27η αγωνιστική.

Φενέρμπαχτσε-Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/03, 19:45, 4-12)

Ο Ουαναμέικερ είναι 3ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.5 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 15/15 βολές.

Ο Νάναλι είναι 2ος σε τρίποντα με ποσοστό 57.80%.

Ο Ρολ έχει 10/10 βολές.

Ο Τζάκσον είναι 5ος σκόρερ με 15.0 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι 5ος σε τάπες με 1.0 ανά αγώνα.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Αρμάνι Μιλάνο (20/03, 20:00, 5-2)

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 5.9 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.633 και 5ος σκόρερ με 2.752 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ (6.0 ανά αγώνα) και 4ος σε τάπες (1.1 ανά ματς).

Ο Γκάουντλοκ έχει 11/11 βολές.

Παναθηναϊκός-Ερυθρός Αστέρας (20/03, 21:15, 5-4)

What a second half display from @paobcgr and KC Rivers... pic.twitter.com/smuxOevNFX

Ο Λεκαβίτσιους έχει 11/11 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.1 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.5. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 17.9 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Ρότσεστι έχει 27/27 βολές μέχρι στιγμής και είναι 5ος σε ασίστ με 5.2 ανά αγώνα.

Ο Λεσόρ είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.0 ανά ματς.

Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης (20/03, 21:30, 2-4)

Less than two months after the fateful action against Khimki, @SamyV09 is back today. Come on! @valenciabasket @CB1939Canarias J23 #LigaEndesa 18:00h m+ (55) https://t.co/BqhKljgrn4 pic.twitter.com/D3u7R3sq6G

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.

Ο Κάρολ έχει 41 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (23.1β.) και 2ος σκόρερ με 17.0 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.0 ανά αγώνα και 2ος σε τάπες με 1.7.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.699 και 3ος σκόρερ με 2.820 πόντους.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ολυμπιακός (21/03, 19:00, 16-8)

Andrey Vorontsevich was a perfect 5 from 5 from behind the 3 point line last night... pic.twitter.com/36hCVYzg0k

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.3 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.8 πόντους ανά αγώνα και 4ος σε κλεψίματα με 1.4.

Ο Χάντερ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.5 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 883.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (435).

Ο Ρόμπερτς είναι 1ος σε ελεύθερες βολές με ποσοστό 97.30%.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.596 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.237 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 90.91%.

Ο Πρίντεζης είναι 9ος σκόρερ με 2.537 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 1.034 «σκουπίδια».

Αναντολού Εφές-Χίμκι (21/03, 19:45, 0-1)

He may be the top points scorer in this seasons #EuroLeague

But it was a career-high 12 assists from @Shved23 that was key to the pivotal @Khimkibasket in Round 26

And he dropped 22 points... pic.twitter.com/ymTxOaFn4L

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2018