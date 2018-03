Λίγες μέρες πριν από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, η EuroLeague παρουσίασε τα ρεκόρ των Σέρβων στο ματς με τη Βαλένθια.

Φυσικά την παράσταση έκλεψε ο πρώην «πράσινης» Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος έκανε ρεκόρ τόσο στο σκοράρισμα (30π.) όσο και στο Index Rating (32β.)

.@kkcrvenazvezda were lights out in Round 26...#StatsStories pic.twitter.com/MrCpeLUoWy

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2018