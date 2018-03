Ο Αμερικανός «μπόμπερ» σημείωσε 18 από τους 24 πόντους του στο δεύτερο μισό του αγώνα έχοντας μεταξύ άλλων και 6/10 τρίποντα.

Η EuroLeague δημοσίευσε το βίντεο με τη φοβερή εμφάνιση του Αμερικανού σε αυτό το διάστημα.

What a second half display from @paobcgr and KC Rivers... pic.twitter.com/smuxOevNFX

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαρτίου 2018