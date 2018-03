Θέαμα προσφέρει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Μάλαγα.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού πήρε την έξυπνη πάσα του Νικ Καλάθη και δεν είχε πρόβλημα να σηκωθεί και να καρφώσει, χαρίζοντας μας ένα highlight!

Δείτε τη φάση

@Thanasis_ante43 tries to take the rim off! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/gAElEclJ5c

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Μαρτίου 2018