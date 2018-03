Ο Ιταλός φόργουορντ πέταξε τη μπάλα πίσω από το κέντρο του γηπέδου ώστε να προλάβει την κόρνα της λήξης του πρώτου δεκαλέπτου και ευστόχησε!

Δείτε το απίθανο καλάθι του Νικολό Μέλι...

@NikMelli with nothing but net from WAAAYYYY downtown! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UudkVbzCcn

— EuroLeague (@EuroLeague) 16 Μαρτίου 2018