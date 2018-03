Ο Ράις αποθέωσε τον Πέσιτς (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα αφού δεν ήταν στα πλάνα του Σίτο Αλόνσο και πλέον αγωνίζεται στους ShenZhen Leopards. Μάλιστα σχολίασε την επιβλητική νίκη των «μπλαουγκράνα» στο ΣΕΦ κάνοντας ειδική αναφορά στον Σέρβο κόουτς.

«Ο Πέσιτς κάνει... Σβέτισλαβ Πέσιτς πράγματα εκεί. Άλλαξε την κουλτούρα της ομάδας. Έμαθα τα περισσότερα από αυτόν και τον Τζίκιτς» ήταν το σχόλιό του στο Twitter.

Pesic doing Pesic things over there. Changing the culture. Learned the most from him and Dzikic.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 16 Μαρτίου 2018