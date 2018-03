Η διαφορά της Μπαρτσελόνα στα αξιοσημείωτα της Euroleague (vid)

Η διοργανώτρια αρχή έκανε τον απολογισμό των πεπραγμένων της Πέμπτης 15/3, αρχίζοντας από το Βελιγράδι και την επιβλητική νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Βαλένθια, εκεί όπου οι «ερυθρόλευκοι» και ο Τζέιμς Φελντέιν έκαναν ρεκόρ παραγωγικότητας στη διοργάνωση με 106 και 30 πόντους αντίστοιχα. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς, η πρώτη νίκη του Λούκα Μπάνκι ως χεντ κόουτς της Μπάμπεργκ κόντρα στην Εφές, η διαφορά της νίκης της Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, το επιθετικό ξέσπασμα του Γκιλ στο φινάλε του Μακάμπι - Χίμκι και η απόδοση των Γκρέιντζερ, Βιλντόζα στον θρίαμβο της Μπασκόνια επί της Ζάλγκιρις.

