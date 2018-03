Οι παίκτες της Μπαρτσελόνα συνεχίζουν να δημιουργούν στο ΣΕΦ και εκείνος που κάνει το παιχνίδι λίγο πιο όμορφο είναι ο Τόμας Ερτέλ.

Ο Γάλλος γκαρντ έβγαλε ακόμα μια πανέμορφη πάσα για τον Κλαβέρ και εκείνος τέλειωσε εντυπωσιακά την φάση.

What a pass...@Victor_Claver finishes off the @MT28APRIL dish.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KcvZxzkgEv

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2018