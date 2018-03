Θέαμα προσφέρει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Γιώργος Πρίντεζης.

Ο υπαρχηγός των Πειραιωτών ξέφυγε έξοχα από τον προσωπικό του αντίπαλο και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Απολαύστε τη φάση

The fake the two-handed slam by Georgios Printezis@olympiacosbc heating up#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6mLdBxhsDA

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2018