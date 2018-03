Oυίλιαμς: «Θα προσκαλούσα σε δείπνο την Ριάνα!» (vid)

Για άλλη μια φορά η Euroleague διάλεξε να... ανακρίνει έναν παίκτης της διοργάνωσης και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Λατάβιους Ουίλιαμς.

Ο παίκτης της Βαλένθια απάντησε σε αρκετές προσωπικές ερωτήσεις και αποκάλυψε πως θα ήθελε να προσκαλέσει σε δείπνο την Ριάνα (Εμπίντ μην ζηλεύεις).

Επιπλέον τόνισε πως θα ήθελε να έχει την σούπερ-δύναμη να.... πετάει, ενώ ανέφερε πως θα ήθελε να έχει την ικανότητα να βλέπει γήπεδο όπως ένας playmaker.

A dinner date with @rihanna?

It's an ambitious move from @taybowl_ pic.twitter.com/zCCNNqKlCL

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2018