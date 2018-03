Ο Λιθουανός σέντερ δεν χαρίστηκε στον γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος προσπάθησε να καρφώσει στο καλάθι της Αρμάνι.

Απλούστατα τον φιλοδώρησε με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα και αντί για... πόστερ, έγινε ο πρωταγωνιστής.

Βέβαια ο Ράντολφ ακολούθησε τη φάση και σκόραρε με λέι απ ωστόσο την παράσταση είχε ήδη κλέψει ο Γκουντάιτις.

Taylor goes up again...

This time @GudaitisAG says NO#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RWn0eGoQqp

— EuroLeague (@EuroLeague) 13 Μαρτίου 2018