Ισπανικές αναμετρήσεις για «αιώνιους»! (pics & vids)

Νωρίς νωρίς επιστρέφει η δράση στην Euroleague.

Αρμάνι Μιλάνο και Ρεάλ Μαδρίτης (13/03, 21:45) ανοίγουν σήμερα το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, στην οποία φυσικά ξεχωρίζουν και οι «αιώνιοι».

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (15/03, 21:00), από την οποία θέλει να πάρει το... αίμα του πίσω, για την βαριά ήττα στη Βαρκελώνη (73-51), για να κρατηθεί και σε απόσταση... βολής από την κορυφή.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει για την Ισπανία - αφού αναμετρηθεί με την Κύμη, μετά τον Πανιώνιο - όπου και θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα (16/03, 22:00), και θέλει μόνο νίκη, για να διατηρήσει βλέψεις για τετράδα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 26η στροφή.

Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης (13/03, 21:45, 1-10)

#EuroLeague on a Tuesday @OlimpiaMI1936 v @RMBaloncesto is tomorrow! pic.twitter.com/hxMvm2nc6D

Ο Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ (6.0 ανά αγώνα) και 5ος σε τάπες (1.0 ανά ματς).

Ο Γκάουντλοκ έχει 11/11 βολές.

Ο Κάρολ έχει 41 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (23.1β.) και 2ος σκόρερ με 17.0 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 3ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.6 ανά αγώνα.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.699 και 3ος σκόρερ με 2.820 πόντους.

Ερυθρός Αστέρας-Βαλένθια (15/03, 19:45, 3-0)

VAL Valencia Basket visita per segona vegada la Sala Pionir https://t.co/x0dc0R9MKC pic.twitter.com/jSxtdNdOj7

Ο Ρότσεστι έχει 27/27 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.96 ανά ματς.

Ο Γκριν είναι 5ος σκόρερ φέτος με 14.8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα και έχει 15/15 βολές.

Μπάμπεργκ-Αναντολού Εφές (15/03, 21:00, 4-3)

Fokussiert, konzentriert und mit vollem Einsatz holte sich unser Team gestern einen 90:67-Sieg gegen @ratiopharmulm in fremder Halle! Mehr https://t.co/5LFqbgkhz2 #Basketballherz pic.twitter.com/xEU5Yon4Z3

Ο Ράιτ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 4.6 ανά ματς.

Ο Ζήσης είναι 3ος σε συμμετοχές με 306 και 8ος σε ασίστ με 870.

Ο Στίματς είναι 3ος σε ριμπάουντ με 6.4 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα (15/03, 21:00, 8-14)

Ο Ρόμπερτς είναι 1ος σε ελεύθερες βολές με ποσοστό 97.14%.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.586 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.232 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 90.78%.

Ο Πρίντεζης είναι 9ος σκόρερ με 2.523 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 1.029 «σκουπίδια».

Ο Κόπονεν έχει σερί 25 εύστοχων βολών και ο Ρίμπας 14/14.

Ο Σάντερς είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ερτέλ είναι 1ος σε ασίστ με 5.7 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.116 πόντους και 9ος πασέρ με 828 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (249).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.227.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χίμκι (15/03, 21:05, 4-1)

3 players combined for 11 blocks for @Khimkibasket back in 2013.

The most this decade #MondayMemories pic.twitter.com/1uKrOp72RF

