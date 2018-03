Ντάνιελ Χάκετ: «Πράξη ευγνωμοσύνης το φιλί, ευλογία όλο αυτό»

Το παιχνίδι στο ΣΕΦ μεταξύ Ολυμπιακού και Μπάμπεργκ έχει μόλις τελειώσει, το τελικό 87 – 79 λίγοι θα το θυμούνται, αλλά το βράδυ της 9ης του Μάρτη θα έχει πάντα ξεχωριστό χρώμα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Ο Ντάνιελ Χάκετ επέστρεψε ως αντίπαλος και άπαντες του έδειξαν ότι δεν ήθελαν ποτέ να φύγει.

Η «τυπική» διαδικασία μιας βράβευσης ενός πρώην παίκτη, έγινε μια στιγμή μοναδική. Ο Χάκετ πήρε τα λουλούδια και το αναμνηστικό και μέσα σε πανδαιμόνιο σκύβει και φιλάει το σήμα στο παρκέ του ΣΕΦ. Αυτό που ακολούθησε ήταν σίγουρα ξεχωριστό.

Το ΣΕΦ γέμισε η ιαχή «Ντάνιελ Χάκετ» για έναν παίκτη που έμεινε μόλις δύο χρόνια στον Πειραιά, τον έναν μάλιστα τραυματίας, αλλά κατάφερε και δέθηκε μοναδικά με μια ομάδα. Κανείς δεν ήθελε να φύγει και άπαντες το έδειξαν με τον πιο μοναδικό τρόπο.

Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη, αλλά το τελευταίο χειροκρότημα άνηκε και πάλι στον Ντάνι. Αποθέωση και συγκίνηση έφτιαξαν ένα σκηνικό μοναδικό.

Μετά το τέλος του αγώνα και με κόσμο να περιμένει να πει ένα «γεια» στον πρώην «ερυθρόλευκο» γκαρντ, ο Χάκετ πάντα χαμογελαστός μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για την βραδιά αυτή, αλλά και το μέλλον.

«ΗΤΑΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ»

Στην πρώτη ερώτηση που είχε να κάνει με... συναισθήματα ο Χάκετ ήταν ξεκάθαρος. Η κατάσταση σίγουρα ήταν δύσκολη και συναισθηματική, αλλά όφειλε να βγει και να παίξει για την Μπάμπεργκ και αυτό έκανε...

«Ήταν πολύ συναισθηματικό. Ήμουν ενθουσιασμένος που θα επέστρεφα εδώ για να παίξω και ήθελα να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Δυστυχώς παίξαμε κόντρα σε έναν πολύ δυνατό Ολυμπιακό. Μείναμε στο παιχνίδι, προσπαθήσαμε, αλλά δεν ήταν αρκετό».

«ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ»

Ο κόσμος κάθε φορά που πατούσε παρκέ ο Χάκετ δεν δίστασε να τον αποθεώσει. Ας φορούσε φανέλα αντιπάλου, η αγάπη που έχει κερδίσει είναι άνευ ορίων. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν οι... αντίπαλοι φωνάζουν για εσένα, αλλά ο Ντάνιελ το χάρηκε.

«Είναι ευλογία. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και αισθάνομαι πολύ τυχερός και το εκτιμώ. Αυτή η αγάπη είναι αμοιβαία. Προσπάθησα να τους το ανταποδώσω όσο ήμουν εδώ και θέλω να τους ευχαριστήσω για όλη την στήριξη που μου έδειξαν στον τραυματισμό μου και σε όλη εκείνη την δύσκολη για εμένα περίοδο. Είναι τρελό αυτό που συνέβη σήμερα. Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω το τι έγινε».

«ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΛΕΙΨΕΙ ΤΟ ΣΕΦ»

Ο Ιταλός γκαρντ επέστρεψε σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλά, που έζησε αποθέωση και πόνο, αλλά τελικά όλες του οι αναμνήσεις είναι θετικές.

«Φυσικά και μου είχε λείψει το να παίζω στο ΣΕΦ. Είναι πολύ όμορφο το να είμαι εδώ. Όταν ήμουν στον Ολυμπιακό είχαμε κατακτήσει ένα μεγάλο πρωτάθλημα, το οποίο ήταν πολύ χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Βέβαια εδώ είχα και τον τραυματισμό μου. Παρόλα αυτά είναι ευλογία το να παίζεις μπροστά σε τέτοιους οπαδούς. Εξάλλου μην ξεχνάμε πως η κόρη μου σχεδόν… δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και γενικά είχα περάσει καταπληκτικά εδώ».

«ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ»

Η ερώτηση που θα ήθελαν όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού να γίνει, είχε μια... κλασσική απάντηση. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή στο ΣΕΦ και το Φάληρο ο Χάκετ;

«Δεν έχω ιδέα...

Το μόνο το οποίο σκέφτομαι τώρα είναι το παιχνίδι της Κυριακής. Πάμε πάντα παιχνίδι με το παιχνίδι. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι το πως θα γίνω καλύτερος και θα βελτιωθώ. Τώρα σκέφτομαι μόνο τη Μπάμπεργκ».

«ΕΧΕΙ ΒΑΘΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ»

Ο γκαρντ της Μπάμπεργκ μίλησε και για τον Ολυμπιακό, το πως βλέπει την πρώην του ομάδα, ενώ τόνισε ότι είναι... μαθηματικά το πόσο κοντά είναι στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού.

«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με πολύ βάθος και ταλέντο. Τώρα επέστρεψε ο Τιλί που θα είναι παίκτης-κλειδί. Ο Μπόμπι μπορεί να… ανάψει πολύ γρήγορα και ο Σπανούλης είναι πάντα ο… Σπανούλης. Ακόμα έχουν και τους δύο «Παπ». Είναι ομάδα με πραγματικά πολύ βάθος όμως από εκεί και πέρα θα δούμε. Πρέπει να... τελειώσουν δυνατά και χρειάζονται σίγουρα και τύχη οπότε το μόνο που μπορεί να κάνω είναι να τους ευχηθώ καλή τύχη».

«Δεν ξέρω πόσο μακρυά μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει 2 συμμετοχές σε τελικό. Κάντε τα… μαθηματικά. Είναι μια πολύ καλά προπονημένη ομάδα. Ο κόουτς Σφαιρόπουλος ξέρει τι κάνει. Έχει νοοτροπία νικητή και οι παίκτες μπαίνουν στο σύστημά του. Ξέρουν πως να παίξουν στις κρίσιμες στιγμές και από εκεί και πέρα θα δούμε».

«ΠΡΑΞΗ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟ ΦΙΛΙ»

Οι Ιταλοί φιλιούνται πολύ, όπως τόνισε γελώντας ο Ντάνιελ Χάκετ, αλλά το φιλί στο σήμα του Ολυμπιακού ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης. Ένα ευχαριστώ σε όλους όσους τον στήριξαν και τον στηρίζουν.

«Ήταν απλά μια πράξη ευγνωμοσύνης. Δεν μπορώ να πάω και να τους αγκαλιάσω όλους, οπότε θα μπορούσαμε να το πούμε ένα «γενικό» ευχαριστώ. Ήθελα να δείξω πόσο εκτιμώ το καλωσόρισμα, το ότι με τίμησε η ομάδα, αλλά και την υποστήριξή του Ολυμπιακού και του κόσμου όταν τραυματίστηκα. Εξάλλου εμείς οι Ιταλοί φιλιόμαστε πολύ...»

The president of #OlympiacosBC ,Mr Panagiotis Angelopoulos honored Daniel Hackett as our former player. #WeAreOlympiacos #OLYBRO pic.twitter.com/fed6eaxDDg

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 9 Μαρτίου 2018