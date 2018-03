Ο Κώστας Παπανικολάου δημιούργησε ένα από τα highlight του παιχνιδιού με την Μπάμπεργκ, αφού έκλεψε την μπάλα στην άμυνα, ξεχύθηκε στον αιφνιδιασμό και όντας ασταμάτητος κάρφωσε εντυπωσιακό στο καλάθι της γερμανικής ομάδας.

Papanikolaou telegraphs the pass and is off to the races! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zagnhys2yy

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2018