Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ έκανε το 2/2 στις αναμετρήσεις με την Μπουντούτσνοστ (σ.σ. είχε προηγηθεί το 57-54 στην Κωνσταντινούπολη) και «σφράγισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroCup. Η Νταρουσάφακα πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 26-39 και δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους Μαυροβούνιους, κρατώντας διαφορά ασφαλείας ως το φινάλε. Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 22 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34'42" συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 26-39, 46-59, 71-78.

The first team to book their place in the #7DAYSEuroCup Semifinals is @dackabasket. pic.twitter.com/EL5D92Q064

— EuroCup (@EuroCup) 9 Μαρτίου 2018