Συναντήσεις παλιών συμπαικτών είχαμε στο ΣΕΦ πριν την έναρξη του ματς του Ολυμπιακού με την Μπάμπεργκ.

Ο Στρέλνιεκς τα... είπε με Ζήση, Λο και Καντζούρη που συνεργάστηκαν πέρυσι, ενώ ο Χάκετ συνομίλησε με τον Μπόμπι Μπράουν που θυμήθηκαν τις εποχές της Σιένα.

One hour to go until tip-off! Still time to say „Hi“ to some old friends #GameON pic.twitter.com/oFfWpjg8dF

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 9 Μαρτίου 2018