Μια «μαγική» ασίστ μοίρασε ο Ουίλ Κλάιμπερν κόντρα στη Μάλαγα.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ φάνηκε πως έχει... μάτια στην πλάτη, καθώς έκανε μάγκα τον Οθέλο Χάντερ στην αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Απολαύστε την πάσα του

.@Da_Thrill21 has eyes in the back of his head #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/6GSVhPQ7RE

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2018