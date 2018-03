Η ΤΣΣΚΑ υποδέχεται την ομάδα της Ανδαλουσίας για την 25η αγωνιστική της Euroleague και ο Νικίτα Κουρμπανόφ πρόσφερε μια πολύ όμορφη φάση στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στη Μόσχα.

There goes Nikita Kurbanov down the lane #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/FFRrqZEl0x

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2018