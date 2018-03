Οι Ρώσοι έκαναν επιμέρους σκορ 27-17 στο τέταρτο δεκάλεπτο και ισοφάρισαν την best-of-three προημιτελική σειρά με τη Ρέτζιο Εμίλια με κορυφαίο τον Ευγκένι Βορόνοφ (22π., 8ριμπ.). Σε ό,τι αφορά τον Μάλκολμ Γκρίφιν, ο άλλοτε παίκτης του Κολοσσού είχε 12 πόντους με 4/4 βολές, 4/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7 ασίστ, 1 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα στα 19:43 που έμεινε στο παρκέ.

Θυμίζουμε πως ο νικητής του EuroCup εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στην επόμενη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 35-39, 64-60, 91-77.

Ρέτζιο Εμίλια - Ζενίτ 1-1

Game 1: Ρέτζιο Εμίλια - Ζενίτ 75-61

Game 2: Ζενίτ - Ρέτζιο Εμίλια 91-77

Game 3: Ρέτζιο Εμίλια - Ζενίτ 14/3, 21:30

