Πρωινό «ξεμούδιασμα» της Μπάμπεργκ στο ΣΕΦ (pics & vid)

Η γερμανική ομάδα προπονήθηκε σε... χαλαρούς ρυθμούς στο φαληρικό παλέ, με τον Λούκα Μπάνκι να κάνει το... δικό του ντεμπούτο στον πάγκο αντικαθιστώντας τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το «ξεμούδιασμα» της Μπάμπεργκ στο ΣΕΦ

Shootaround at Peace and Friendship Stadium #GameON tonight against @olympiacosbc. pic.twitter.com/rIUHi9oAqu

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 9 Μαρτίου 2018