Βραβεύτηκε ο Χάκετ και φίλησε το σήμα στο παρκέ! (pics & vid)

«Ντάνιελ Χάκετ οε, οε, οε», αυτό ήταν το σύνθημα που δόνησε την ατμόσφαιρα με την επιστροφή του Ντάνιελ Χάκετ στο ΣΕΦ, για τον αγώνα της 25ης αγωνιστικής μεταξύ Ολυμπιακού και Μπάμπεργκ.

Ο Ιταλός γκαρντ, φόρεσε για μια διετία την φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά δέθηκε όσο λίγοι με τον κόσμο της ομάδας. Εκείνος έχει εκφράσει δημόσια πολλές φορές την αγάπη του και το δέσιμο του με την πρώην του ομάδα, ενώ οι φίλαθλοι δεν τον ξέχασαν ποτέ, χωρίς μάλιστα να θέλουν να αποχωρήσει από το Φάληρο.

Όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και στην πρώτη επιστροφή του Χάκετ, με την φανέλα της Μπάμπεργκ για τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, τιμήθηκε από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι του έδωσαν μια ανθοδέσμη και ένα χρυσό καλάθι, ενώ γνώρισε και την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο.

Μάλιστα ο Χάκετ δεν δίστασε να φιλήσει το σήμα του Ολυμπιακού που βρίσκεται στο παρκέ του ΣΕΦ, ενώ πήγε και αγκάλιασε όσους βρίσκονταν στον πάγκο.

The president of #OlympiacosBC ,Mr Panagiotis Angelopoulos honored Daniel Hackett as our former player. #WeAreOlympiacos #OLYBRO pic.twitter.com/fed6eaxDDg

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) 9 Μαρτίου 2018