Αμφότεροι κλήθηκαν να επιχειρήσουν πέντε σουτ στην... αντίπαλη μπασκέτα και νικητής -φυσικά- θα ήταν εκείνος που θα ευστοχούσε στα περισσότερα.

Μάλιστα ο ένας από αυτούς είχε το απόλυτο 5/5!

Δείτε ποιος ήταν!

Patrick Heckmann & @ThryceBaylor are back for their third @Tadim Nuts’ Game. Check out their shooting skills with some Faceketball! pic.twitter.com/ehSZaKm3cJ

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαρτίου 2018