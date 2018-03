Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε sold out και με την ΤΣΣΚΑ! (pic)

Αν και όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο αυριανό 9/3, 20:00) παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε sold out και για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στις 30 Μαρτίου.

«Το παιχνίδι για τη EuroLeague απέναντι στην ΤΣΣΚΑ είναι προγραμματισμένο για τις 30 Μαρτίου στη Ζαλγκίριο Αρένα. Ομως μαντέψτε... Μπορεί να έχουμε άλλες 22 μέρες μπροστά μας, αλλά περισσότερα από 15.000 εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί και αυτό το παιχνίδι είναι sold out!»

#EuroLeague game vs @cskabasket will be played on March 30th in #Kaunas at @ZalgirioArena. But guess what - with 22 days to go more than 15 000 tickets are gone and this game is #SOLDOUT! #ManoKomanda #MyTeam #ZALCSK pic.twitter.com/tkqYCqaZbX

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 8 Μαρτίου 2018