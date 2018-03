Ο Σπανούλης οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κορυφή (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν με νίκες στην Euroleague και ειδικά τον τελευταίο μήνα ο αρχηγός τους κάνει «όργια».

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς που έχει δώσει η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Δείτε μερικά από τα κατορθώματά του...

Hitting form at the right time

Vassilis Spanoulis has led @olympiacosbc scoring for 4 of the last 5 games.

Leading his team to the playoffs pic.twitter.com/ie79MP1stF

— EuroLeague (@EuroLeague) 7 Μαρτίου 2018