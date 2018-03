Ουαναμέικερ: «Ο Μέλι κάνει τη δουλειά μου πιο εύκολη» (vid)

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει ρεκόρ 17-7 στη regular season και οι Ουαναμέικερ, Μέλι αντάλλαξαν... φιλοφρονήσεις στο video που παρουσίασε η Euroleague.

«Είμαι χαρούμενος που είμαι συμπαίκτης του. Γενικώς, είμαι χαρούμενος για την ομάδα που έχουμε. Νιώθεις τον Μπραντ και στις δυο πλευρές του γηπέδου, σε άμυνα και επίθεση. Είναι ο ηγέτης μας στα κλεψίματα» εξήγησε ο Ιταλός φόργουορντ.

«Κάνει τη δουλειά μου πιο εύκολη! Ο Νικ με στηρίζει, είναι εξαιρετικός και έχει υψηλό IQ. Μερικές φορές είναι 2-3 φάσεις μπροστά από κάθε άλλον συμπαίκτη του» τόνισε από την πλευρά του ο Ουαναμέικερ ενώ ο GM της Φενέρ, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι ανέφερε πως «υπάρχει ένας στενός δεσμός μεταξύ τους. Βοηθούν ο ένας τον άλλον...».

