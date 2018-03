Για το «πράσινο» διπλό και το «κόκκινο» πλεονέκτημα! (pics & vids)

Μετά το... ζέσταμα με άνετες νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μπαίνουν ξανά σε ευρωπαϊκό κλίμα.

Το «τριφύλλι» φιλοξενείται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης (08/03, 22:00), και με «σύμμαχο» το αποτέλεσμα του πρώτου ματς (82-80), θα επιδιώξει να πάρει τo «διπλό» (τελευταίο τη σεζόν 2012-13), για να υπερτερεί σε τυχόν ισοβαθμία, με την ελπίδα να εισέλθει στην τετράδα μέχρι το τέλος των αγωνιστικών.

Ο Τσάβι Πασκουάλ είδε στην προπόνηση της Τρίτης (06/03) τον Νίκο Παππά να φεύγει τραυματίας.

Από την άλλη, οι Πειραιώτες, που έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στα playoffs και το μόνο που επιδιώκουν πια είναι να διατηρήσουν το πλεονέκτημα έδρας, υποδέχονται την Μπάμπεργκ (09/03, 21:00), θέλοντας να... ανατρέψουν το σκορ του πρώτου αγώνα (67-65).

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, πλην του γνωστού Δημήτρη Αγραβάνη.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν ακόμη το sold out Ζαλγκίρις-Φενέρ και το ισπανικό ντέρμπι Βαλένθια-Μπασκόνια.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην 25η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

Χίμκι-Αρμάνι Μιλάνο (08/03, 19:00, 3-0)

Ο Γκιλ έχει 16/16 σερί εύστοχες βολές και ο Μάρκοβιτς 10/10.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 21.9 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 19.6 βαθμούς.

Ο Ταρζέφσκι είναι 4ος σε ριμπάουντ με 6.0 ανά αγώνα.

Ο Γκουντάιτις είναι δεύτερος σε δίποντα με ποσοστό 72.0%.

Αναντολού Εφές-Μακάμπι Τελ Αβίβ (08/03, 19:30, 6-7)

Η Εφές έχει φύγει νικήτρια στα τρία τελευταία ματς με την Μακάμπι.

Ο Στίματς είναι 3ος σε ριμπάουντ με 6.5 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.7 ανά παιχνίδι.

Ο Μπόλντεν είναι 4ος σε τάπες με 1.10 ανά αγώνα.

Βαλένθια-Μπασκόνια (08/03, 21:30, 3-2)

Ο Γκριν είναι 5ος σκόρερ φέτος με 15.3 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.3 ανά αγώνα και έχει 15/15 βολές.

Ο Χουέρτας έχει σερί 29 εύστοχων βολών.

Ο Γκρέιντζερ είναι 4ος σε ασίστ με 5.3 ανά αγώνα.

Ο Σενγκέλια είναι 4ος στο σύστημα αξιολόγησης με 19.5 βαθμούς κατά μέσο όρο και 2ος σε ριμπάουντ με 6.7.

Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός (08/03, 22:00, 8-9)

Will it be a happy return for K.C. Rivers? pic.twitter.com/w5ggLpUcHj

Οι γηπεδούχοι έχουν νικήσει στα τελευταία πέντε ματς στην διοργάνωση.

Ο Κάρολ έχει 41 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (23.1β.) και 2ος σκόρερ με 17.0 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.6 ανά αγώνα και 2ος σε τάπες με 1.6 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.694 και 3ος σκόρερ με 2.813 πόντους.

Ο Λεκαβίτσιους έχει 11/11 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.4 ανά παιχνίδι και 2ος σε κλεψίματα με 1.6. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.5 βαθμούς κατά μέσο όρο.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ουνικάχα Μάλαγα (09/03, 19:00, 20-4)

. @cskabasket puts together a 13-0 fourth-quarter run to reach the final match in 2007. #MondayMemories pic.twitter.com/Zns3BBlnMe

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.6 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.8 πόντους ανά αγώνα και 5ος σε κλεψίματα με 1.4.

Ο Κλάιμπερν είναι 4ος σε ριμπάουντ με 6.1 ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 872.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (434).

Ο Βαζίνσκι έχει 12/12 εύστοχες βολές.

Ο Νέντοβιτς είναι 4ος σκόρερ με 15.7 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 1ος σε ριμπάουντ με 6.8 ανά ματς.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Φενέρμπαχτσε (09/03, 20:00, 5-8)

Another #EuroLeague game in #Kaunas - another #SOLDOUT! @ZalgirioArena will be completely full when @EuroLeague champions @FBBasketbol comes to town on Friday! #ManoKomanda #MyTeam #ZALFBD pic.twitter.com/gOLZUTDhRi

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 6 Μαρτίου 2018