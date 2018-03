Γιασικεβίτσιους: «Ηγέτης της Ζαλγκίρις ο Πάνγκος»! (pic)

Το εγκώμιο του Κέβιν Πάνγκος έπλεξε ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός προπονητής μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον παίκτη του, λέγοντας: «Πέρυσι είχαμε δέκα παίκτες στην ομάδα, αλλά τώρα ξέρουμε ποιος είναι ο ηγέτης μας. Είναι ο Κέβιν Πάνγκος. Είναι έτοιμος να ηγηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα της Euroleague. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε παίκτες σαν τον Γιανκούνας και τον Ουλάνοβας για πολλά χρόνια, αλλά ο Κέβιν μας πάει στο υψηλότερο επίπεδο».

Jasikevicius on Zalgiris success: "Last year we were 10 players team, but now we know who's our leader. It's Kevin Pangos. He's ready to lead every Euroleague team. We are happy to have such players like Jankunas & Ulanovas for many years, but Kevin lifts us to the highest level"

