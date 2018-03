«Ήρωας» του Χάινς ο Μάικ Μπατίστ! (vid)

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» και νυν σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Κάιλ Χάινς, μίλησε στην Euroleague για τον «ήρωα» του και αποκάλυψε πως είναι ο Μάικ Μπατίστ.

Ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε στα κατορθώματα του και τους τίτλους που έχει κατακτήσει ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, την πίστη του στην ομάδα του καθώς και τον χαρακτήρα του εκτός παρκέ. Παράλληλα αποκάλυψε ότι είναι ο παίκτης που έχει μελετήσει και αποτελεί έμπνευση για εκείνον.

.@SirHines models his game on his #EuroLeague hero pic.twitter.com/lXA2z8FJ8i

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαρτίου 2018