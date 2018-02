Ώρα για ένα ακόμα «αιώνιο» ντέρμπι! (pics & vids)

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μετρούν τις... δυνάμεις τους για τέταρτη φορά φέτος!

Οι «αιώνιοι» συναντιούνται στην 24η αγωνιστική της Euroleague και αμφότεροι θέλουν τη νίκη: οι μεν «πράσινοι» για να επιβεβαιώσουν την φετινή κυριαρχία που έχουν τόσο στο ΟΑΚΑ, όσο και όταν αντιμετωπίζουν τους Πειραιώτες, και οι μεν «ερυθρόλευκοι» για λόγους ψυχολογίας και για να επεκτείνουν το νικηφόρο σερί τους.

Και οι δύο, πάντως, στο μόνο σίγουρο που στοχεύουν είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Τσάβι Πασκουάλ είδε τους Ρίβερς-Λοτζέσκι να προπονούνται κανονικά, εν αντιθέσει με τον Γκέιμπριελ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Από την άλλη, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει στη διάθεσή του το νέο απόκτημα της ομάδας, τον Μπόμπι Μπράουν, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν την 24η αγωνιστική.

Ζαλγκίρις Κάουνας-Μπαρτσελόνα (01/02, 20:00, 4-19)

Η Ζαλγκίρις έχει νικήσει στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις την Μπαρτσελόνα.

Ο Γιασικεβίτσιους αγωνίστηκε στην Μπαρτσελόνα το 2000-03 και το 2012-13.

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.2 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.623 και 6ος σκόρερ με 2.732 πόντους στη διοργάνωση.

Ο Κόπονεν έχει σερί 24 εύστοχων βολών.

Ο Σάντερς είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.4 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.105 πόντους και 9ος πασέρ με 826 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (248).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.220.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (01/02, 21:05, 6-16)

Ο Παραχούσκι έχει 12/12 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Μπόλντεν είναι 4ος σε τάπες με 1.05 και ο Τάιους 5ος με 1.04 ανά αγώνα.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.3 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 16.7 πόντους ανά αγώνα και 5ος σε κλεψίματα με 1.4.

Ο Κλάιμπερν είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.1 ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 8ος σε ασίστ με 867.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (430).

Βαλένθια-Μπάμπεργκ (01/02, 21:30, 0-1)

