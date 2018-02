Έχει κέφια ο Φακούντο Καμπάτσο στο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός γκαρντ έφυγε στον αιφνιδιασμό και με μια φοβερή no look πάσα έδωσε έτοιμο καλάθι στον Ράντολφ, ο οποίος κάρφωσε.

Απολαύστε

More @facucampazzo MAGIC!

Another no-look pass leads to the Randolph finish!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/imIhTcw3SH

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Φεβρουαρίου 2018