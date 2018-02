Φοβερός ο Καμπάτσο στο ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο Αργεντινός μοίρασε μια μαγική ασίστ στον Ταβάρες και ο τελευταίος κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε την πάσα του Καμπάτσο

That vision @facucampazzo with the beautiful assist. What a start from @RMBaloncesto #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SSzNj1Eg8L

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Φεβρουαρίου 2018