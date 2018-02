Ο Αμερικανός γκαρντ τα είχε και με τον... εαυτό του αφού θεώρησε ότι έπαιξε άσχημα στην επανεμφάνισή του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχουν δικαιολογίες και πρέπει να βελτιωθούμε. Το πρώτο μου παιχνίδι μετά την επιστροφή ήταν απαίσιο. Πρέπει να βρω πώς θα ταιριάξω μέσα...»

At this club there is no excuses and we have to be better. My first game back was ugly, gotta figure out how to fit in.

— Mike James (@TheNatural_05) 23 Φεβρουαρίου 2018