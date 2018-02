Καλωσόρισε τον Πέσιτς η Euroleague (vid)

Ο Πέσιτς επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα και πρόλαβε ήδη να... γευτεί μια κατάκτηση, αυτή του Copa del Rey.

Ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα», όμως, επιστρέφει και στην Euroleague και παρόλο που ξέρει πως η ευρωπαϊκή πορεία δεν... σώζεται, θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί.

Η διοργανώτρια αρχή τον καλωσόρισε με ένα μήνυμα στο twitter, το οποίο συνοδευόταν από ένα βίντεο από το triple crown το 2003.

Welcome back to the #EuroLeague @FCBbasket coach Svetislav Pešić. pic.twitter.com/s7dHDjgzN3

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Φεβρουαρίου 2018