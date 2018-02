Με ένα τρομερό coast to coast ο Γκαρθία έφερε την Βαλένθια στον πόντο από τον Ολυμπιακό, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο ΣΕΦ. Ο παίκτης των Ισπανών έτρεξε εξαιρετικά το γήπεδο και με μια πανέμορφη ενέργεια τέλειωσε εντυπωσιακά την φάση.

.@Sergi_Garcia10 goes all the way down the floor to make it a 1 point game at the half.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/b8aYcv5w9H

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018