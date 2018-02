Η ομάδα της Ανδαλουσίας υποδέχεται τη Μακάμπι για την 23η αγωνιστική της Euroleague και ο Τζεφ Μπρουκς έκανε ένα alley-oop κάρφωμα έπειτα από την ασίστ του Νεμάνια Νέντοβιτς.

Not taking any chances with that one @Free_Brooks21 powers it down!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/rqa9C62YTB

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018