Εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στην Βαλένθια κάνει ο Βασίλης Σπανούλης. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ και με τις 9 ασίστ που πρόλαβε ήδη να μοιράσει έκανε ήδη προσωπικό ρεκόρ στην διοργάνωση. Η προηγούμενη καλύτερη συγκομιδή του ήταν με την Μπασκόνια στην Ισπανία που είχε μοιράσει 8.

Just the assists in the first half... pic.twitter.com/SPk2EzIqGa

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018