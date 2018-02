Τρομερή φάση από τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με την Βαλένθια, όπου οι ερυθρόλευκοι έχουν μπει εξαιρετικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και έβγαλε μια απίστευτη ασίστ στον Κώστα Παπανικολάου για να τελειώσει με alley oop και να δημιουργήσει το highlight του παιχνιδιού.

What about that vision

Spanoulis to Papanikalaou for the spectacular alley-oop#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/mqXpX2gbZd

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018