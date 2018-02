Μαθηματικά στους «8» της Euroleague βρίσκεται η ΤΣΣΚΑ!

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη νίκησε την Μπασκόνια και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του θεσμού.

Η διοργανώτρια αρχή της έδωσε συγχαρητήρια μέσω των social media.

Congratulations @cskabasket!

The first team heading to the playoffs pic.twitter.com/CPpLfIVT2f

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Φεβρουαρίου 2018