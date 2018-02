«Ζέσταμα» πριν τη... σύγκρουση οι «αιώνιοι» και Clásico! (pics & vids)

Επιστροφή στην Εuroleague για «αιώνιους»!

Πριν το μεταξύ τους ευρωπαϊκό ραντεβού (02/03) Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναζητούν την νίκη στην 23η αγωνιστική, για λόγους ψυχολογικούς, αλλά φυσικά και βαθμολογικούς.

Πρώτα, οι Πειραιώτες (15-7) θα φιλοξενήσουν την «αδιάφορη» Βαλένθια (8-14) στο ΣΕΦ (22/02, 21:00).

Ο Έρικ Γκριν θα επιστρέψει στην πρώην ομάδα του, για την οποία στάζει... μέλι όπου σταθεί κι όπου βρεθει.

Η «ταρόνχα» προέρχεται από την νίκη επί της ΤΣΣΚΑ, κάτι που της δίνει ψυχολογία, ωστόσο συνεχίζει να έχει απουσίες (Βαν Ρόσομ, Ντιό, Ουίλιαμς, Βίβες).

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος που βρίσκεται σε αναζήτηση παίκτη για την ενίσχυση της ομάδας, στερείται μόνο τους γνωστούς Αργαβάνη-Τιλί.

The Turkish Airlines #EuroLeague is back this week! Things to Know about Round 23 pic.twitter.com/C7c5gwUUYU — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2018

Από την άλλη, το «τριφύλλι» (14-8), ενισχυμένο με τους Πέιν-Τζέιμς, θα ταξιδέψει στη Μόσχα (23/02, 19:00) για τον αγώνα με την Χίμκι (13-9).

Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του - πλην του γνωστού Ματ Λοτζέσκι, ωστόσο δεν μπορεί να πει το ίδιο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Πέρα από τον Τόμας Ρόμπινσον, ο οποίος έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ο Έλληνας τεχνικός δεν ξέρει ακόμα αν μπορεί να υπολογίζει στον Αλεξέι Σβεντ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στον αστράγαλο.

Το μενού, πάντως, έχει και Clásico, αφού η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης (23/02, 22:00), μετά τον τελικό του Copa del Rey, με την πρώτη να πανηγυρίζει την κούπα.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Μπασκόνια (22/02, 19:00, 25-7)

.@cskabasket can become the first team to secure a playoffs berth with a win on Thursday night.#MondayMotivation pic.twitter.com/cUn8vofjRU — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2018

Η ΤΣΣΚΑ έχει 12 σερί νίκες ως γηπεδούχος.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.6 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 3ος σκόρερ με 17.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Κλάιμπερν είναι 3ος σε ριμπάουντ με 6.1 ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.7 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 864.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (426).

Ο Χουέρτας έχει σερί 24 εύστοχων βολών.

Ο Γκρέιντζερ είναι 4ος σε ασίστ με 5.4 ανά αγώνα.

Ο Σενγκέλια είναι 5ος στο σύστημα αξιολόγησης με 18.9 βαθμούς κατά μέσο όρο και 3ος σε ριμπάουντ με 6.1.

Φενέρμπαχτσε-Αρμάνι Μιλάνο (22/02, 19:45, 8-3)

Η Φενέρ έχει νικήσει στα τελευταία 7 ματς με την Αρμάνι.

Ο Ουαναμέικερ είναι 2ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.6 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 19/19 βολές.

Ο Ντατόμε είναι 5ος σε βολές με ποσοστό 90.58%.

Ο Γκουντάιτις είναι πρώτος σε δίποντα με ποσοστό 73.7%.

Ολυμπιακός-Βαλένθια (22/02, 21:00, 6-1)

.@ErickGreen returns to @olympiacosbc this week... And should expect a warm welcome pic.twitter.com/jbD06V15MY — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2018

Η τελευταία φορά που νίκησε η Βαλένθια τον Ολυμπιακό ήταν το 2003.

Ο Γκριν αγωνίστηκε πέρυσι στον Ολυμπιακό, ενώ με την Σιένα είχε κάνει ρεκόρ σε πόντους (28) κόντρα στους Πειραιώτες το 2013.

Ο Σπανούλης είναι 2ος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.529 πόντους και 2ος σε ασίστ με 1.213 πάσες.

Ο Στρέλνιεκς είναι 4ος σε βολές με ποσοστό 90.8%.

Ο Πρίντεζης είναι 11ος σκόρερ με 2.484 πόντους στο θεσμό και 12ος ριμπάουντερ με 1.011 «σκουπίδια».

Ο Γκριν είναι 4ος σκόρερ φέτος με 16.0 πόντους ανά αγώνα.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.4 ανά αγώνα.

Ουνικάχα Μάλαγα-Μακάμπι Τελ Αβίβ (22/02, 21:45, 10-9)

Η Μάλαγα έχει νικήσει στα τρία τελευταία ματς κόντρα στην Μακάμπι.

Ο Νέντοβιτς είναι 5ος σκόρερ με 15.8 πόντους ανά αγώνα.

Ο Όγκουστιν είναι 2ος σε ριμπάουντ με 6.6 ανά ματς.

Ο Μπόλντεν είναι 4ος σε τάπες με 1.10 και οΤάιους 5ος με 1.09 ανά αγώνα.

Χίμκι-Παναθηναϊκός (23/02, 19:00, 2-3)

Ο Σίνγκλετον αγωνίστηκε στην Λοκομοτίβ Κουμπάν με προπονητή τον Μπαρτζώκα τη σεζόν 2015-16. Ο Λοτζέσκι επίσης έπαιξε υπό τις οδηγίες του Έλληνας κόουτς στον Ολυμπιακό το 2013-14.

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 22.0 πόντους ανά αγώνα και 3ος στο ranking με 19.9 βαθμούς.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ο Λεκαβίτσιους έχει 11 σερί εύστοχες βολές.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.5 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 4ος με 18.9 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Αναντολού Εφές-Ζαλγκίρις Κάουνας (23/02, 19:30, 4-7)

Tofaş karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Zoran Dragic hakkında bilgilendirme: https://t.co/Rw7TQAG4zs pic.twitter.com/CTqJUsQnpP — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) 20 Φεβρουαρίου 2018

Ο Στίματς είναι 1ος σε ριμπάουντ με 6.7 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι 1ος σε τάπες με 1.6 ανά παιχνίδι.

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.2 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.6200 και 6ος σκόρερ με 2.730 πόντους στη διοργάνωση.

Μπάμπεργκ-Ερυθρός Αστέρας (23/02, 19:30, 1-2)

The end of a successful era at Brose Bamberghttps://t.co/kTwSXpXXvK — EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2018

Ο Ρούμπιτ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.6 ανά ματς.

Ο Ζήσης είναι 3ος σε συμμετοχές με 303 και 8ος σε ασίστ με 862.

Ο Ρότσεστι 21/21 βολές μέχρι στιγμής κι είναι 5ος σε ασίστ με 5.4 ανά αγώνα.

Ο Λεσόρ είναι 2ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.1 ανά ματς.

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (23/02, 22:00, 11-11)

La #CopaACB és blaugranaaaa!! La copa es !!!!! pic.twitter.com/8TJV0uCooO — FCB Basket (@FCBbasket) 18 Φεβρουαρίου 2018

Η Ρεάλ έχει νικήσει στα τρία τελευταία ματς με την Μπαρτσελόνα.

Ο Κόπονεν έχει σερί 22 εύστοχων βολών.

Ο Ερτέλ είναι 2ος σε ασίστ με 6.4 πάσες ανά ματς.

Ο Ναβάρο είναι 1ος σκόρερ με 4.096 πόντους και 9ος πασέρ με 825 ασίστ. Επίσης, είναι 6ος σε κλεψίματα (247).

Ο Τόμιτς είναι 5ος σε ριμπάουντ με 1.217.

Ο Κάρολ έχει 38 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (24.3β.) και 2ος σκόρερ με 17.9 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 4ος σε κλεψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 5ος σε ριμπάουντ με 6.1 ανά αγώνα και 2ος σε τάπες με 1.6 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.690 και 4ος σκόρερ με 2.793 πόντους.