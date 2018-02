Η Euroleague θυμήθηκε το μεγάλο τρίποντο του Γκριν με την ΤΣΣΚΑ (vid)

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια για την 23η αγωνιστική της Euroleague και το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης θα είναι ο Έρικ Γκριν, ο οποίος έπαιξε πέρσι στον Ολυμπιακό και πλέον αγωνίζεται στην πρωταθλήτρια Ισπανίας.

Μάλιστα η διοργανώτρια αρχή προανήγγειλε την επιστροφή του παρουσιάζοντας το τρίποντο στον ημιτελικό με την ΤΣΣΚΑ που έκανε το 79-76 για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στα 41.9" για το φινάλε μέσα σε πανδαιμόνιο.

.@ErickGreen returns to @olympiacosbc this week...

And should expect a warm welcome pic.twitter.com/jbD06V15MY

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Φεβρουαρίου 2018