Τρεις ομάδες Euroleague κατέκτησαν το Κύπελλο στη χώρα τους (pic)

Ο μεγάλος ανταγωνισμός που υπάρχει στην Euroleague δεν έχει μόνο αρνητική επιρροή και ήττες στο πρωτάθλημα, αλλά στέρησε και τίτλους στις ομάδες που συμμετέχουν.

Με τα Κύπελλα των χωρών να έχουν ολοκληρωθεί στην Ευρώπη μόνο τρεις ομάδες που συμμετέχουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση σήκωσαν το Κύπελλο στη χώρα τους.

Μπαρτσελόνα, Αναντολού Εφές και Ζαλγκίρις Κάουνας πανηγύρισαν τον συγκεκριμένο θεσμό.

Τέσσερις από τις υπόλοιπες έφτασαν στον τελικό (Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ Μαδρίτης, Μακάμπι Τελ Αβίβ).

ΤΣΣΚΑ και Χίμκι δεν αγωνίζονται σε θεσμό Κύπελλο στη Ρωσία ενώ οι υπόλοιπες αποκλείστηκαν πριν καν φτάσουν στον τελικό (Παναθηναϊκός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Ουνικάχα, Μπασκόνια, Μπάμπεργκ, Αρμάνι).

