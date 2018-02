Ταξίδεψε μαζί με τον Παναθηναϊκό για τη Μάλαγα!

Αναλυτικά:

«Ζήστε τη μοναδική εμπειρία να ταξιδέψετε μαζί με τους νταμπλούχους Ελλάδας 2017 στην ιδιωτική πτήση για τη Μάλαγα, να διαμείνετε στο ίδιο ξενοδοχείο με την ομάδα (με πρωινό), να γνωρίσετε τους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο και να παρακολουθήσετε τον σημαντικό αγώνα με την Ουνικάχα Μάλαγα (16/3, 22.00) από τις εξέδρες του «Palacio de Deportes José María Martín Carpena».

Το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πακέτο έχει κόστος από 590 € το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και περιλαμβάνει το αεροπορικό εισιτήριο, τους φόρους αεροδρομίου, το εισιτήριο του αγώνα, τη διαμονή στη Μάλαγα στο ξενοδοχείο της ομάδας καθώς και τα μεταφορικά έξοδα

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε μέχρι τις 9/3 στο Aktina Travel Group: κ. Μαίρη Γκλιάτη, τηλ. 210-4221800 (Δευτέρα με Παρασκευή 9.00 - 18.00), email: paomala-ga@aktinatravelgroup.com - ΠΡΟΣΟΧΗ οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς του πακέτου με πιστωτική κάρτα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018



10.00 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, check in σε ειδικά διαμορφωμένα counter με τη βοήθεια του προσωπικού του Aktina Travel Group.

12.00 Αναχώρηση με την πτήση charter (Aegean) της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods για τη Μάλαγα

14.50 Άφιξη στο αεροδρόμιο Malaga - Costa del Sol, επιβίβαση στα πούλμαν και μεταφορά στο ξενοδοχείο της ομάδας, Tryp Sol Guadalmar. Οι συνοδοί του Aktina Travel Group και του Παναθηναϊκού Superfoods θα φροντίσουν για το check in σας στα δωμάτια.

18.00 Ελεύθερο πρόγραμμα στη Μάλαγα, τη δεύτερη μεγαλύτερη και πιο διάσημη πόλη της Ανδαλουσίας. Η ιστορία της, αρχίζει πριν από περίπου 2700 χρόνια και θεωρείται ως μία από της αρχαιότερες πόλεις του κόσμου. Είναι γνωστή ως η γενέτειρα του διάσημου ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο.

Διανυκτέρευση



Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018



9.00 Πρωινό γεύμα και ελεύθερος χρόνος

12.00 Check out από τα δωμάτια (υπάρχει και η δυνατότητα για late check out με έξτρα χρέωση 24,5 € ανά δωμάτιο). Περιήγηση στην πόλη, την αγορά και τα μουσεία έως την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο.

Εναλλακτικά, ξενάγηση στην πόλη (διάρκειας 4 ωρών) ή εκδρομή μισής ημέρας (διάρκειας 5 ωρών) στη Γρανάδα, με επιπλέον χρέωση.

19.00 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά με πούλμαν στο γήπεδο «Palacio de Deportes José María Martín Carpena» για την παρακολούθηση του αγώνα Unicaja Malaga – Παναθηναϊκός Superfoods.

23.15 Αναχώρηση από το γήπεδο, μεταφορά στο αεροδρόμιο

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

00.55 Αναχώρηση με πτήση charter της Aegean για Αθήνα

05.35 Άφιξη στην Αθήνα

ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

590 € Το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

635 € Το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο

Το πακέτο περιλαμβάνει

• Αεροπορικά εισιτήρια στην πτήση charter (Aegean) της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods (δικαίωμα για μια βαλίτσα έως 20 kg ανά άτομο)

• Φόρους

• Μεταφορικά (15/3: αεροδρόμιο - ξενοδοχείο, 16/3: ξενοδοχείο - γήπεδο, γήπεδο - αεροδρόμιο)

• Μια διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο της ομάδας (Tryp Sol Guadalmar)

• Γνωριμία με τεχνικό τιμ και μέλη της ομάδας

• Εισιτήριο αγώνα

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού οι συνοδοί του Aktina Travel Group και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να σας προτείνουν δραστηριότητες, εστιατόρια, μπαρ κ.α.

Απαραίτητα έγγραφα: Ισχύον διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα.

Δηλώσεις συμμετοχής έως Παρασκευή 9 Μαρτίου - ΠΡΟΣΟΧΗ οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Aktina Travel Group: κ. Μαίρη Γκλιάτη, τηλ. 210 4221800 (9.00 - 18.00), email: paomalaga@aktinatravelgroup.com».