Ο Νικ Καλάθης είναι ένας εξαιρετικός συμπαίκτης - πέρα από παίκτης - και μοιράζει υπέροχες ασίστ!

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού έδωσε 11 πάσες κόντρα στην Μπασκόνια, φτάνοντας για 8η φορά φέτος σε διψήφιο αριθμό ασίστ στην Euroleague και ξεχώρισε στα στατιστικά της αγωνιστικής.

