Ο διεθνής φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ προσφέροντας τα μέγιστα στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ.

Παρακολουθήστε σε ένα βίντεο τον τρόπο με τον οποίο σκόραρε ο Γιώργος Πρίντεζης.

Printezis showed all his strength in the paint last night. #GameON pic.twitter.com/aLgnn5C97x

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Φεβρουαρίου 2018