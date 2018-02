Η... κλωτσιά του Ρέγιες που γύρισε το ματς! (vid)

Ματς για γερά νεύρα είναι το Ρεάλ-Ολυμπιακός!

Με το σκορ στο 73-70, οι διαιτητές έδωσαν αντιαθλητικό στον Βασίλη Σπανούλη, με αποτέλεσμα ο Φελίπε Ρέγιες να πάει στις βολές.

Ο ψηλός της Ρεάλ, όμως, δεν ήταν αρκετά ψύχραιμος και αστόχησε και στις δύο. Στην προσπάθεια για δεύτερη βολή, η μπάλα βρήκε σίδερο, πήγε καταπάνω του και αυτός την κλώτσησε!

Αποτέλεσμα, να δεχθεί τεχνική ποινή, ο Γιάνις Στρέλνιεκς να ευστοχήσει (73-71) και στην συνέχεια να ακολουθήσει και τρίποντο του Γιώργος Πρίντεζη (73-74).

Αν μη τι άλλο απερίσκεπτη κίνηση για έναν παίκτη σαν τον Ρέγιες, τη στιγμή που αν δεν κλωτσούσε την μπάλα, η κατοχή θα ήταν για την ομάδα του.

New movie coming soon "Kick it like Felipe Reyes". pic.twitter.com/WNygU0L9cS

— Sandi (@realsplusk) 9 Φεβρουαρίου 2018